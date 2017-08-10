العبادي: خطوات لإعادة فتح طريق عمان بغداد ومعبر طريبيل

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن العراق يتخذ الخطوات المطلوبة ويقوم بالإجراءات اللازمة لإعادة فتح طريق عمان - بغداد ومعبر طريبيل، في أسرع وقت ممكن وبما يضمن سلامة حركة النقل.

عمان — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اهتمام كل من الأردن والعراق وتصميمهم على إعادة فتح طريق عمان — بغداد ومعبر الطريبيل.

جاء ذلك خلال لقاء العبادي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي.

وأكد العبادي، حرص بلاده على تطوير التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مثمنا التعاون الوثيق في مواجهة التحديات المختلفة.

بدوره، أكد الصفدي، وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء العراقيين في الحرب على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا يجب تكاتف جميع الجهود لهزيمته.

وبحث العبادي والصفدي آليات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وتناولت المحادثات تنفيذ الاتفاقات والمذكرات التي وقعت خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في بغداد في شهر آذار/ مارس الماضي، خصوصا استثناء السلع الأردنية من التعرفة الجمركية.