لوحة قطرية لأمير الكويت تثير غضب النشطاء

نقلت وسائل إعلام كويتية تقارير حول فاعليات حفل تدشين الجدارية القطرية الذي أقيم في مركز "برج الحمراء"، وكتب مواطنون قطريون على الجدارية كلمات شكر لأمير الكويت، لوساطة بلاده لإنهاء الأزمة الخليجية.
جدارية الشيخ صباح— كويتي بالصميم🇰🇼 (@fahadqtm) August 10, 2017
هدية الشعب القطري تحط رحالها في الكويت وتحديدا برج الحمراء..وعليها تواقيع المحبه من شعب قطر وطن الكرام للشيخ صباح
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وأعرب بعض المثقفين والإعلاميين الكويتيين عن غضبهم في تغريدات عبر حساباتهم على "تويتر" بسبب هذا الحدث، مشيرين إلى أن أعضاء الوفد القطري استغلوا هذه الفرصة لتحويلها إلى حدث استفزازي، وجهوا خلاله "شتائم" إلى دول المقاطعة.
تصرف خسيس من مجموعة من الإعلاميين القطريين الذين قدموا للكويت وأقاموا فعالية في #برج_الحمراء واستغلوا وجودهم لمهاجمة دول الخليج من الكويت
— مشعل النامي (@Meshal_Alnami) August 10, 2017
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