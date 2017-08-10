لوحة قطرية لأمير الكويت تثير غضب النشطاء

تسببت لوحة جدارية للأمير صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، مهداة من الشعب القطري، بحالة من الغضب بين أنصار مقاطعة دول الخليج للدوحة في المجتمع الكويتي.

نقلت وسائل إعلام كويتية تقارير حول فاعليات حفل تدشين الجدارية القطرية الذي أقيم في مركز "برج الحمراء"، وكتب مواطنون قطريون على الجدارية كلمات شكر لأمير الكويت، لوساطة بلاده لإنهاء الأزمة الخليجية.

جدارية الشيخ صباح



هدية الشعب القطري تحط رحالها في الكويت وتحديدا برج الحمراء..وعليها تواقيع المحبه من شعب قطر وطن الكرام للشيخ صباح

. pic.twitter.com/jx5Q65kqy9 — كويتي بالصميم🇰🇼 (@fahadqtm) August 10, 2017

وأعرب بعض المثقفين والإعلاميين الكويتيين عن غضبهم في تغريدات عبر حساباتهم على "تويتر" بسبب هذا الحدث، مشيرين إلى أن أعضاء الوفد القطري استغلوا هذه الفرصة لتحويلها إلى حدث استفزازي، وجهوا خلاله "شتائم" إلى دول المقاطعة.