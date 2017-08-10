رئيس الوزراء الأردني: ماضون على جميع الأصعدة لإحقاق العدالة في فلسطين

قال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، اليوم الخميس 10 أغسطس/ آب، إن القضية الفلسطينية، هي محور الاهتمام المشترك للعرب، وإنها القضية الجوهريّة التي يجب أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل إحقاق الحل العادل والشامل.

© AFP 2017/ Atta Kenare وزير الخارجية العراقي: نحتاج إلى التنسيق العسكري مع الأردن

عمان — سبوتنيك. وقال الملقي:

لا شكّ أن القضيّة الفلسطينيّة، خصوصاً الأوضاع التي تعيشها مدينة القدس، والإجراءات الأحاديّة الاستفزازيّة غير المشروعة، والمخالفة لأحكام القانون الدولي، التي تفرضها إسرائيل بين الحين والآخر في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسيّ الشريف، هي محور اهتمامنا المشترك، بل هي القضيّة الجوهريّة التي يجب أن تتضافر جهودنا جميعاً من أجل إحقاق الحلّ العادل والشامل لها، وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة وبموجب المبادرة العربيّة للسّلام؛ مع التأكيد على أن نجاحنا يتطلّب وحدة مواقفنا، ودعم الأشقّاء الفلسطينيين، من أجل الحفاظ على حقوقنا العادلة.

جاء ذلك خلال ترؤس الملقي والفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السوداني، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية السودانية المشتركة التي عقدت أعمال دورتها السابعة في الخرطوم اليوم الخميس.

وأكد الملقي أننا في الأردنّ، ومن منطلق الوصاية والرعاية الهاشميّة على القدس والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، فإنّنا ماضون في الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة، وعن القدس والمقدّسات، وسنستمرّ بجهودنا الدبلوماسيّة والقانونيّة، وعلى جميع الصُعُد، من أجل إحقاق العدالة في فلسطين.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، في كلمة ألقاها خلال المباحثات التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين:

انعقاد اللجنة المشتركة يأتي تجسيداً لعمق وتميز العلاقات الأخويّة بين البلدين الشقيقين، التي أرستْ دعائمها توجيهات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه الرئيس عمر حسن البشير وحرصهما المشترك على الارتقاء بالعلاقات الأخويّة نحو المزيد من التعاون والتكامل في جميع المجالات، لافتا إلى أن العلاقات الأردنية السودانية انطلقت منذ استقلال السودان الشقيق، وهي علاقات أخويّة حميمة دافئة يسودها التآزر وروح الأخوة والتضامن.