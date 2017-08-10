قوات التحالف العربي في اليمن تدعو الأمم المتحدة لإدارة مطار صنعاء

وقال ولد الشيخ في تغريده له على "تويتر"، "أكرر النداء العاجل لضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي بأسرع وقت. هذه خطوة أساسية للتخفيف من معاناة اليمنيين، وتأمين المساعدات الإنسانية لهم".
وقال التحالف إن إغلاق مطار صنعاء جاء بسبب "ممارسات الميليشيا الحوثية المسلحة من خلال تهريب الأسلحة".
وأضاف أنه "لا يمكن وصف اتخاذ إجراءات احترازية لسلامة الطائرات المدنية والمتجهة لمطار صنعاء بالمعاناة للشعب اليمني".
وأوضح التحالف أنه "تم تخصيص المطارات اليمنية بالمناطق المحررة والآمنة كمطارات بديلة وبطلب من الحكومة الشرعية".
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