نجل العاهل السعودي الراحل يرد على مطالبات حذفه تغريدات تنتقد بن زايد

واجهت تغريدات نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.

وكان الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، قد شن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" هجوما عنيفا على ولي عهد حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وواجه الأمير السعودي حملة شرسة من مطالبين له بحذف التغريدات، التي وجه فيها انتقادات إلى بن زايد، وهاجم ما وصفه بتدخله في الشأن العربي، وخيانته للخليج على حد قوله.

تروح رقبتي ولاأسحب انشاءالله شي قلته إلآشي يخالف أمرالله ورسوله,أنا نصحته ونفسي لله,وأسأل الله يهديناجميعآنعم المولى ونعم النصيرسبحانه,وسنرى — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

ورد بن فهد على تغريدات المطالبة بحذف التغريدات: "تروح رقبتي ولا أسحب إن شاء الله شيء قلته".

وتابع قائلا "لن أسحب شيئا إلا شيء يخالف أمر الله ورسوله، أنا نصحته ونفسي لله، وأسأل الله يهدينا جميعا، نعم المولى ونعم النصير سبحانه، وسنرى".

أن يكن فخرللأجيال ففخرناجميعآواحدفقط هومحمدبن عبدالله صلى الله عليه وسلم,فقدبعثه الله بشيرآونذيرآفي آخررساله لبني آدم وهوسبحانه جعله سيدهم. https://t.co/4KlJcMFWRy — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وواجه نجل العاهل السعودي الراحل تغريدات موسومة بهاشتاغ "شيخ الفخر، وفخر الأجيال".

وقال بن فهد:

"إن يكن فخرا للأجيال، ففخرنا جميعا واحد فقط، هو محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم".