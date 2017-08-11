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10:13 11 أغسطس/ أب 2017
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    بن فهد وبن زايد

    نجل العاهل السعودي الراحل يرد على مطالبات حذفه تغريدات تنتقد بن زايد

    © Sputnik. @afaaa73,@MBZNews
    العالم العربي
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    واجهت تغريدات نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.

    بن فهد وبن زايد
    © Sputnik. @afaaa73,@MBZNews
    نجل ملك السعودية الراحل يواصل الهجوم العنيف على بن زايد
    وكان الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، قد شن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" هجوما عنيفا على ولي عهد حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

    وواجه الأمير السعودي حملة شرسة من مطالبين له بحذف التغريدات، التي وجه فيها انتقادات إلى بن زايد، وهاجم ما وصفه بتدخله في الشأن العربي، وخيانته للخليج على حد قوله.

    ورد بن فهد على تغريدات المطالبة بحذف التغريدات: "تروح رقبتي ولا أسحب إن شاء الله شيء قلته".

    وتابع قائلا "لن أسحب شيئا إلا شيء يخالف أمر الله ورسوله، أنا نصحته ونفسي لله، وأسأل الله يهدينا جميعا، نعم المولى ونعم النصير سبحانه، وسنرى".

    وواجه نجل العاهل السعودي الراحل تغريدات موسومة بهاشتاغ "شيخ الفخر، وفخر الأجيال".

    وقال بن فهد:

    "إن يكن فخرا للأجيال، ففخرنا جميعا واحد فقط، هو محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم".

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