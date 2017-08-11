البحرية الليبية: سيتم منع أي سفن تدعي أنها تابعة لمنظمات دولية من الدخول لمياهنا الإقليمية

أعلنت البحرية الليبية عن استحداث منطقة في المياه الإقليمية لمنع أي سفن أجنبية، خاصة التي تدعي إنها تابعة لمنظمات دولية، من إنقاذ مهاجرين إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.

موسكو — سبوتنيك. قال المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القرار يعني بوضوح "المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين ومن أجل حقوق الإنسان".

وكانت القوات البحرية الليبية قد أعلنت يوم 5 أغسطس/ آب عن إنقاذ 505 مهاجرين غير شرعيين في القطاعين الأوسط والغربي من السواحل الليبية.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية في بيان أنذاك: "تمكنت فجر الجمعة 4 آب/ أغسطس، دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي من إنقاذ 462 مهاجراً غير شرعي من جنسيات ليبية ومغربية وتونسية وجزائرية وسودانية وسورية وأفريقية مختلفة".

الجدير بالذكر، أنه حسب تقييمات المنظمة الدولية للهجرة، فإن ما يقارب 55 ألف مهاجر غادروا سواحل القرن الأفريقي منذ كانون الثاني/ يناير عام 2017 باتجاه اليمن، من أجل الهجرة إلى بلدان الخليج، وأن أكثر من 30 ألفا من هؤلاء المهاجرين دون سن الـ 18 عاما، وأغلبيتهم من الصومال وأثيوبيا.