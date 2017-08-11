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10:12 11 أغسطس/ أب 2017
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    محمد بن سلمان

    كيف تم استقبال خطط بن سلمان حول منتجع "البكيني"

    © REUTERS/ Charles Platiau
    العالم العربي
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    خلق تقرير صحيفة "التايمز" البريطانية حول سماح السلطات السعودية بارتداء البكيني في المنتجعات الجديدة، التي تعتزم إنشائها على البحر الأحمر، وفق "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

    محمد بن سلمان
    © REUTERS/ Charles Platiau
    صحيفة بريطانية: بن سلمان يكسر التقاليد السعودية ويسمح بـ"البكيني" قريبا
    وأثارت تلك التقارير موجة من الجدل الواسع داخل المجتمع السعودي المحافظ، وخارجه، وهو ما نقله موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الذي وصف تلك الخطط تخالف شروط الملابس الصارمة المفروضة على المرأة في المملكة.

    وطالب كثير من مستخدمي مواقع التواصل بإيلاء السلطات الحاكمة في السعودية بمنح المرأة مزيدا من الحقوق مثل قيادة السيارات، بدلا من السماح بارتداء البكيني.

    واعتبر بعض المستخدمين هذه الخطوة، بمثابة إهانة للنساء، اللواتي لم يحصلن على حقوقهن الأساسية، مثل حرية التنقل والحق في القيادة.

    ويستهدف بن سلمان من تدشين خطط المنتجعات الفاخرة على البحر الأحمر، إلى ترسيخ خطة سحب اعتماد المملكة على عائدات النفط، وتحويلها إلى عائدات من مصادر اقتصاد أخرى.

    وقالت الحكومة السعودية حينها إن تلك المنتجعات الفاخرة ستحكمها قوانين تتفق مع المعايير الدولية، مختلفة عن القوانين السعودية التقليدية.

    وأشار مغردون إلى أن تلك المنتجعات وقواعدها تتسق مع تعليقات سفير الإمارات بالولايات المتحدة، يوسف العتيبة، التي أشار فيها إلى علمنة السعودية خلال السنوات العشر القادمة.

    وقال العتيبة حينها: "إذا سألتني عن الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين، ما هو نوع الشرق الأوسط، الذي ستراه بعد عشر سنوات من الآن، فإنها ستكون مختلفة بشكل أساسي عما تريد قطر رؤيته، فستكون أكثر علمانية واستقرارا وازدهارا وتمكينا وقوة".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار بن سلمان, أخبار السعودية, المرأة السعودية, بكيني, منتجعات سياحية, العائلة المالكة في السعودية, يوسف العتيبة, محمد بن سلمان, البحر الأحمر, المملكة العربية السعودية
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