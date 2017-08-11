كيف تم استقبال خطط بن سلمان حول منتجع "البكيني"

خلق تقرير صحيفة "التايمز" البريطانية حول سماح السلطات السعودية بارتداء البكيني في المنتجعات الجديدة، التي تعتزم إنشائها على البحر الأحمر، وفق "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تلك التقارير موجة من الجدل الواسع داخل المجتمع السعودي المحافظ، وخارجه، وهو ما نقله موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الذي وصف تلك الخطط تخالف شروط الملابس الصارمة المفروضة على المرأة في المملكة.

وطالب كثير من مستخدمي مواقع التواصل بإيلاء السلطات الحاكمة في السعودية بمنح المرأة مزيدا من الحقوق مثل قيادة السيارات، بدلا من السماح بارتداء البكيني.

واعتبر بعض المستخدمين هذه الخطوة، بمثابة إهانة للنساء، اللواتي لم يحصلن على حقوقهن الأساسية، مثل حرية التنقل والحق في القيادة.

التايمز: منتجع شاطئ السعودية هيسمح فيها بالبيكيني

رحم الله شريف مكه الذي نادى بالجهاد ضد العثمانيين لسماحهم لغير المسلمين بعدم لبس الحجاب pic.twitter.com/RVZ6gusug4 — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 2, 2017

ويستهدف بن سلمان من تدشين خطط المنتجعات الفاخرة على البحر الأحمر، إلى ترسيخ خطة سحب اعتماد المملكة على عائدات النفط، وتحويلها إلى عائدات من مصادر اقتصاد أخرى.

وقالت الحكومة السعودية حينها إن تلك المنتجعات الفاخرة ستحكمها قوانين تتفق مع المعايير الدولية، مختلفة عن القوانين السعودية التقليدية.

قرار السماح بلبس البكيني يؤكد أن العتيبة لم يتكلم من فراغ عن علمنة السعودية خلال 10 سنين قادمة https://t.co/LU8CtFYhjn — شؤون استراتيجية (@Strateeeegy) August 2, 2017

وأشار مغردون إلى أن تلك المنتجعات وقواعدها تتسق مع تعليقات سفير الإمارات بالولايات المتحدة، يوسف العتيبة، التي أشار فيها إلى علمنة السعودية خلال السنوات العشر القادمة.

وقال العتيبة حينها: "إذا سألتني عن الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين، ما هو نوع الشرق الأوسط، الذي ستراه بعد عشر سنوات من الآن، فإنها ستكون مختلفة بشكل أساسي عما تريد قطر رؤيته، فستكون أكثر علمانية واستقرارا وازدهارا وتمكينا وقوة".