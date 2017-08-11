مصر تعرض رأيها على ترامب في حل أزمة قطر

كشفت مصر، اليوم الجمعة 10 أغسطس/آب، عن أنها قدمت رؤيتها ورأيها حول حل أزمة قطر مع دول المقاطعة الأربع، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان نشرته وكالة "رويترز"، إن وزير الخارجية سامح شكري، التقى مبعوث الخارجية الأمريكية بشأن أزمة قطر، الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، ونائب وزير الخارجية لشؤون الخليج، تيموثي ليندركينغ، لنقاش أزمة قطر مع دول المقاطعة.

وقال أبو زيد إن شكري قال للمبعوث الأمريكي إن انفراج الأزمة مرهون بامتثال الدوحة لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وتابع قائلا "تناقشنا حول مدى القلق حيال الدور السلبي الذي تقوم به قطر".

ومضى قائلا "الجانب الأمريكي عبر عن تطلعه إلى حدوث انفراج في الأزمة، وأكد على استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود الوساطة الكويتية".

وأشار إلى أن

"التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر، التي قُدمت إليها والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها".