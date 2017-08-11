بالفيديو...جماعة "أنصار الله" تكشف أسرار قاعدة عسكرية سعودية لـ"حزب الله"

وفي التفاصيل، تمكن مراسل قناة "المنار" من تصوير تقرير ميداني مصور بعد استيلاء جماعة "أنصار الله" على أحد المواقع التابعة للجيش السعودي، وسمحت جماعة "أنصار الله" لقناة "المنار" اللبنانية بالكشف عن خسائر الجيش السعودي وأهم ما كان يحتويه الموقع العسكري.

تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة كدليل على ما يحصل للجيش السعودي في العديد من المناطق الحدودية مع اليمن، أما خطوة جماعة "أنصار الله" جاءت كرد على النفي السعودي المستمر حول وصولهم إلى مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.

يذكر أن السلطات السعودية قامت بحجب قناة "المنار" اللبنانية على كل من مداري قمر "نايل سات" و"عرب سات" متهمة الأخيرة بأنها تتبع لمنظمة "حزب الله" الإرهابية بحسب رأيها.