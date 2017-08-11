صحيفة روسية: رهان سعودي "رباعي" على تغيير النظام في قطر

نشرت صحيفة "برافدا" الروسية، تقريرا تحليليا، تحت عنوان: "الشرق الأوسط يغلي...على روسيا أن تراهن"، تحدثت فيه عن أزمة قطر ودول المقاطعة الأربع وتداعياتها على المنطقة.

© AP Photo/ Khaled elfiqi اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة قطر غدا لبحث مستجدات الوضع

وقالت الصحيفة الروسية، إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل سريع، خاصة وأن الأزمة القطرية باتت واحدة من القضايا التي تحظى بالاهتمام الأكبر في الآونة الأخيرة، وما تبعها من تشكيل ما يسمى بـ"الرباعية العربية"، تحالف السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الذي سيكون مركز القوة الجديدة في الشرق الأوسط.

وتابعت قائلة "ينبغي على السياسة الروسية في المنطقة أن تعيد ترتيب أوراقها المستقبلية وفقا لتلك التغيرات".

© REUTERS/ HANDOUT وزراء خارجية دول المقاطعة

الرباعية العربية

وتحدث التقرير عن "الرباعية العربية"، ووصفه بأنه "مشروع جذبَ إيديولوجيين وسياسيين عديدين في العالم العربي، لكن جميع طرق تشكيله كانت غير ناجحة".

وتابعت "برافدا" قائلة "جميع جهود العرب تكسرت، بسبب عدم توصلهم لاتفاق فيما بينهم، حتى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي كان حتى وقت قريب هو المشروع الأنجح، جعلته الأزمة القطرية موضع شك كبير، خاصة بعدما أظهرت انقساماً قويا داخل بنيته الأساسية، بعدما لم تلق قرارات المقاطعة تأييدا من جميع دول مجلس التعاون".

ومضت قائلة "الرباعية العربية يبدو أنها تميل بقوة لأن تصبح عاملا مؤثرا في العالم العربي، خاصة بالنسبة للأردن وفلسطين".

ولكن الأهم، وفقا للصحيفة الروسية، أن "الرباعية العربية" تتعامل مع إسرائيل على أنها "حليف محتمل".

وأضافت قائلة "إسرائيل ترغب في تشكيل ائتلافات عسكرية سياسية مع دول الرباعية، التي ستركز بشكل أساسي على مواجهة إيران".

وأشارت إلى أن العامل الإيراني واحد من أهم القضايا بالنسبة لوحدة الرباعية العربية، علاوة على أن الخطر الإرهابي بات هدفا مشتركا لهم، وهو ما أظهر كيف أن مجلس التعاون الخليجي بات على حافة الانهيار، بعدما باتت قطر منبوذة، فيما رفضت الكويت وسلطنة عمان قرارات المقاطعة، وحافظت على علاقات وثيقة مع طهران".

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH بدء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر بالقاهرة

وتوقعت الصحيفة أن يشارك الأردن في تلك الرباعية، وهو ما سيسمح في إيجاد "لغة مشتركة" بين الدول الأربع مع إسرائيل.

كما وصفت "برافدا" تحالف مصر والسعودية على أنه يظهر مركزا جديدا قويا في الشرق الأوسط، خاصة إذا ما تمكنت إسرائيل من الانضمام لهما.

© Sputnik. Vitaliy Belousov لقاء وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر في القاهرة

السؤال الروسي

وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال الحالي، الذي ترغب موسكو أن تجد له إجابة، هو من ستختار؟ هل الرباعية العربية الجديدة مع إسرائيل أم إيران؟

وقالت إنه في حال عدم اختيار روسيا أي كفة، فإنه ينبغي عليها أن تحافظ على الموازنة لوقف محدود بين الكفتين، لكن هذا لن يستمر طويلا.

وتابع التقرير "في الوقت الراهن، يوجد انطباع بأن موسكو تفضل النظر تجاه إيران، خاصة مع تعاظم مصالحها في مجال الغاز والتقارب مع طهران، بالإضافة إلى أن الدوحة تعطي وعودا كثيرة في مجال شراء الأسلحة الروسية، وهو أمر لا يمكن تصديقه بشكل كامل".

ومضت الصحيفة قائلة "هل ستستطيع الدوحة الالتزام بتلك التعهدات؟، هذا أمر لا يمكن الاعتماد عليه مع دول صغيرة، خاصة وأن منافسيها لا يزالون يراهنون على تغيير النظام فيها، وهو أمر لن تسمح إيران بتنفيذه".

واستطردت بقولها "في المستقبل القريب ليس ممكنا استبعاد عدم استقرار قطر، خاصة وأنها قد تصبح ساحة مواجهة بين العرب وإيران، إذن هل روسيا مستعدة للتدخل في تلك القصة؟، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا سيتدخلون بقوة لأنهم يمتلكون قواعد عسكرية كبرى في قطر".

وأشارت إلى أن المعضلة الرئيسية تكمن في

"أن روسيا حائرة ما بين سياساتها التقليدية الداعمة لإيران والمتعاطفة مع قطر، واحتمال خسارة علاقات واسعة النطاق وطويلة الأجل مع مصر والسعودية".