وزير إماراتي: أزمة قطر ناتجة عن مواقف حكومة الدوحة وحلها سياسي

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن أزمة قطر ناجمة عن سياسات حكومة الدوحة الداعمة للإرهاب والمزعزعة لاستقرار المنطقة.

© AP Photo/ US State Department صحيفة روسية: رهان سعودي "رباعي" على تغيير النظام في قطر

القاهرة — سبوتنيك. وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال قرقاش إن "أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد، الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار والمحيط".

وأردف وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريده ثانية، قائلا "إن يتمحور كلا منا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان لحزبيتهم استثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر مطلع حزيران/ يونيو الماضي، وذلك ردا على ما اعتبروه استمرار قطر في سياسة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.