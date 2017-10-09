الكوليرا تودي بحياة الأجنة مع انتشار الوباء في اليمن

بعد أن أودى وباء الكوليرا بحياة أكثر من 2000 شخص في اليمن سقطت أحدث ضحاياه قبل أن تخرج إلى الحياة وهي في بطن أمها.

ذهبت والدتها صفاء عيسى كحيل التي كانت في الشهر التاسع من الحمل إلى مستوصف مزدحم في مدينة الحديدة الساحلية الغربية برفقة زوجها الذي اضطر لاقتراض مصاريف السفر من أحد جيرانه، وفقا لـ"رويترز".

وقالت صفاء (37 عاما) التي علق محلول في ذراعها "بدأت أشعر بألم في معدتي يتزايد أكثر فأكثر".

© AFP 2017/ Abdel Rahman Abdallah الصليب الأحمر: عدد حالات الكوليرا في اليمن قد يصل إلى المليون بنهاية العام

ولدى وصولها تم تحويلها إلى الممرضة هيام الشماع لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أظهر أن الجنين مات بسبب الجفاف وهو واحد من 15 جنينا ماتوا أثناء الحمل بسبب الكوليرا في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول وفقا لما ذكره الأطباء بمستشفى الثورة بالمدينة.

وقالت صفاء "شعرت بالموت…أحمد الله على نجاتي…لكن الإسهال لم يتوقف".

وحذر الصليب الأحمر من أن مرض الكوليرا المسبب للإسهال، والذي قضي عليه في أغلب الدول المتقدمة، يمكن أن يصيب مليون شخص في اليمن بحلول نهاية العام.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد منذ عامين ونصف العام في استنزاف المال والمنشآت الطبية التي يحتاجها اليمن بشدة لمكافحة العدوى التي تقول هيئات الإغاثة والعاملون بالقطاع الطبي إنها تصيب الفقراء ومن يعانون من سوء التغذية والحوامل وصغار السن أكثر من غيرهم.

ويمتلئ عنبر المصابين بالكوليرا بالأطفال بعضهم يتأوهون من الألم والبعض الآخر صامتون بشكل مريب. ويرتفع غطاء فوق طفل صغير واهن لا يقوى على الحراك وينخفض مع تنفسه الضعيف.

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة في أغسطس/ آب إن الأطفال تحت سن 15 عاما يمثلون نحو نصف الحالات الجديدة وثلث حالات الوفاة وإن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للموت بالكوليرا بستة أمثال غير المصابين بسوء التغذية.