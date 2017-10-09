الجيش الجزائري يقضي على ثلاثة مسلحين ويعتقل ثمانية آخرين

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، أن قوات الجيش قتلت 3 إرهابيين، كما ألقت القبض على 8 آخرين خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

الجزائر — سبوتنيك. أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، نشرته مجلة الجيش الرسمية، بأن قوات الجيش تمكنت من تحييد 11 إرهابيا، ثلاثة منهم تم قتلهم في عمليات مختلفة، فيما تم اعتقال 8 آخرين، وسلم 5 آخرون أنفسهم للسلطات الأمنية والجيش في مناطق متفرقة من البلاد.

© AFP 2017/ FAROUK BATICHE الجيش الجزائري يوقف مجموعة دعم للجماعات الإرهابية جنوبي العاصمة

وأكد البيان أنه تم توقيف 11 عنصرا ينشطون في شبكات لدعم وإسناد الجيش، وتدمير 35 مخبأ كانت تستعملها المجموعات الإرهابية، وحجز 60 قطعة سلاح وقاذفة صواريخ وأربعة صواريخ "آر بي جي 7" وقنابل.

يقول المحلل السياسي المتابع للشؤون الأمنية، حسين خلاص، إن "قوات الجيش تنفذ منذ فترة خطة لاجتثاث الإرهاب"، لافتا الى أن "أغلب العمليات العسكرية واستسلام الإرهابيين تتم في الوقت الحالي في مناطق الجنب والصحراء والحدود القريبة من شمال مالي والنيجر، حيث تتواجد مجموعات إرهابية".

واعتبر خلاص هذه الحصيلة بالمهمة، مقارنة مع عجز الجماعات الإرهابية عن تنفيذ أية عمليات في الجزائر في الفترة السابقة، عدا بعض المحاولات الاستعراضية التي أخفق عناصر المجموعات الإرهابية في تنفيذها، كمحاولة تفجير مقر أمن قسنطينة شرقي الجزائر في تموز/ يوليو الماضي، وتيارت غربي الجزائر في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي