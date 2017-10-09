انعقاد جلسة البرلمان الليبي في طبرق بعد فض حشد من المحتجين

أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، أنه تم فض جميع المحتجين من أمام مبنى البرلمان في مدينة طبرق، وبدأت الجلسة في الانعقاد.

طبرق — سبوتنيك. وقال المريمي لـ"سبوتنيك": "إن المحتجين تواجدوا أمام مبنى البرلمان صباح اليوم للمطالبة بمستحقات مالية وتسببوا في منع دخول الأعضاء إلى قاعة الاجتماعات وعرقلوا عمل البرلمان".

وأضاف المريمي أن مسؤولين من الحكومة قاموا بالتفاوض معهم والوصول إلى تسوية وتم فض الاحتجاج.

وأوضح المريمي قائلا "الآن بدأت الجلسات بعد وصول رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى قاعة الاجتماعات".

وكان من المقرر عقد مجلس النواب لجلسته صباح اليوم، لمناقشة آخر مستجدات الحوار الذي أقيم في تونس، ما بين لجنتي الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.



