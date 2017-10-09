مركز المصالحة الروسي في سوريا يتحدث عن تحسن الوضع في البلاد

تحدث المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الإثنين، عن سير الأعمال لتطبيع الأوضاع في سوريا، في أعقاب عقده اليوم، مؤتمرا مع ممثلي المعارضة السورية المسلحة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان، نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد، أنه "عقدت اجتماعات جديدة للجان المصالحة الوطنية في مناطق خفض التصعيد رقم 2 (حمص) ورقم 3 (الغوطة الشرقية) ورقم 4 (المنطقة الجنوبية). وشارك أعضاء اللجان، الذين يمثلون المعارضة المسلحة، الموجودون في مناطق خفض التصعيد في العمل عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة يتحدث عن تطبيع الوضع في سوريا

وأشار المركز الروسي إلى أنه جرت خلال الاجتماعات مناقشة قضايا إعمار البنية التحتية وتحضير المدارس لموسم الشتاء.

وطلب ممثلو منطقة خفض التصعيد الجنوبية من الجانب الروسي تقديم المساعدة في قطع دابر دعم الإرهابيين في هذه المنطقة من قبل الدول الأجنبية.

وذكر المركز عن توقيع اتفاقيات الانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار مع 4 بلدات سورية، 3 منها في محافظة حماة، والرابعة في حمص.

وقام المركز الروسي بعمليتين إنسانيتين، حيث نقل طنين من المساعدات الغذائية إلى محافظة القنيطرة السورية. كما تم تقديم المساعدات الطبية لأكثر من 100 شخص، بينهم 12 طفلا.

وتم كذلك تقديم العلاج الطبي لـ71 شخصا بمستشفى حلب العسكري.

كما أكد المركز بأنه يواصل العمل مع ممثلي الأمم المتحدة من أجل تقديم المساعدات إلى النازحين في مخيم "الركبان".