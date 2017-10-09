اليمن: 9 قتلى و4 جرحى بغارة للتحالف على صعدة

© AFP 2017/ Abdel Rahman Abdallah الكوليرا تودي بحياة الأجنة مع انتشار الوباء في اليمن

قال مصدر محلي في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك"، إن طيران التحالف شن مساء الإثنين 9 أكتوبر/ تشرين الأول، غارة على منطقة المشاف في مديرية شدا، أسفرت عن مقتل 9 وجرح 4 آخرين.

وأشار إلى أن الغارة تأتي عقب ساعات من قصف مدفعي شنه حرس الحدود السعودي وإطلاق نيران رشاشاتهم على منطقة المشنق في ذات المديرية ومنطقة الرقو في مديرية منبه، ما أدى إلى مقتل وإصابة 7 أشخاص.

يذكر، أن التحالف العربي بقيادة السعودية يقوم بعملية عسكرية لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في النزاع المسلح مع مسلحي جماعة "أنصار لله" (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح منذ آذار/ مارس عام 2015.

وقد أسفر النزاع في اليمن عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، حسب معطيات الأمم المتحدة. كما أدى النزاع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 14 مليون يمني إلى مساعدات طبية، وانتشار وباء الكوليرا.