"أنصار الله" يعلنون استهداف قيادة للجيش السعودي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" قبل قليل إطلاق صاروخ باليستي مطور محلياً على هدف عسكري سعودي في جيزان جنوب غربي السعودية.

سبوتنيك —صنعاء





وقالت وسائل إعلام الحوثيين: إن وحدة الصواريخ التابعة للجماعة أطلقت فجر الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، صاروخاً باليستياً نوع "قاهر 2M مداه 400 كيلومتر" المطور محلياً عن صاروخ سام 2 الروسي الصنع للدفاع الجوي، وذلك على مركز قيادة الجيش السعودي في محافظة صامطة التابعة لإمارة جيزان.





ووفقاً لتلك الوسائل فإن الصاروخ أصاب هدفه.