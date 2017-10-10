الدفاع الروسية: المسلحون والمرتزقة الأجانب يتدفقون يوميا من العراق إلى "الميادين" السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عملية تجري في الوقت الراهن لتحرير بؤرة كبيرة من تنظيم "داعش" في سوريا.

© Sputnik. Kamel Saqr الجيش السوري يستعيد السيطرة على طريق السخنة دير الزور

موسكو-سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية استطاع تحرير المزيد من الأراضي

التي تقع الى الشمال الغربي والجنوب الشرقي من دير الزور خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أنه يجري حاليا تحرير منطقة كبيرة يستولي عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الميادين.

وأضاف:"نوثق يوميا محاولات نقل التعزيزات للمقاتلين إلى الميادين، والذين من بينهم مرتزقة أجانب متسللون إلى الأراضي السورية من الجانب العراقي".