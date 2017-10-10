الطيران العراقي يكبد "داعش" خسائر قرب حدود سوريا (فيديو)

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، نقلاً عن خلية الإعلام الحربي، بأن الطيران العراقي نفذ ضربات نوعية استهدفت "داعش" في آخر معاقله غرب البلاد، قرب الحدود السورية.

وأعلنت الخلية، في بيانين تلقيناهما، اليوم، أن قيادة طيران الجيش نفذت طلعات جوية على طريق "عكاشات — القائم" غربي الأنبار، غرب العراق، وعلى مقربة من الحدود العراقية — السورية.

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubaye القوات العراقية تحقق انتصارا جديدا على "داعش" في ناحية الرياض

وأضافت الخلية أن الطيران عثر أثناء الواجب على سيارتين تحملان عتادا ومدافع هاون وأحادية، تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتم توجيه النيران باتجاه الهدف وتدمير السيارتين وقتل جميع الإرهابيين الذين كانوا فيهما.

كما وجه الطيران العراقي ضربات جوية وفق معلومات استخبارية من خلال تقديم الإسناد الجوي قرب الحدود العراقية السورية، وأسفر عن تدمير سيارتين اثنتين، أيضا، تحملان عتادا وقذائف هاون وأسلحة رشاشة أحادية.

وأكملت الخلية أن الضربة الجوية التي نفذها الطيران، قرب الحدود مع الجارة سوريا، قتل فيها مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي.

ويذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته في العراق، وما تبقى له في الجهة الغربية، فقط "راوة، والقائم" غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.