الإيعاز بإصلاح شبكة خطوط نقل النفط من كركوك إلى تركيا من دون المرور بكردستان

أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي على ضرورة الإسراع في استئناف الصادرات النفطية عن طريق شبكة خطوط الأنابيب النفطية التي تمتد من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مرورا بمحافظتي صلاح الدين ونينوى، وذلك في محاولة لتفادي الخط الذي يعبر عبر إقليم كردستان.

القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير النفط في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "أوعز إلى شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب بوضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني".

© AP Photo/ Uncredited تصعيد جديد في أزمة كردستان والبارزاني يرفض الحوار المشروط

وأضاف الوزير أنّ "العراق يأمل استعادة طاقته التصديرية السابقة المتوقفة حاليا والتي كانت تتراوح ما بين 250 إلى 400 ألف برميل باليوم، مع إمكانية إضافة طاقات جديدة تعزز من صادراته عبر المنفذ الشمالي".

وترفض حكومة بغداد الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال، وهو الشرط الذي ترفضه إدارة الإقليم وتتمسك به مع الموافقة على إجراء حوار غير مشروط.

يذكر أن بغداد ودول الجوار، تركيا وإيران، اتخذت عدة إجراءات عقابية ردا على الاستفتاء الذي جرى يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وصوت فيه 92% من الناخبين لصالح الانفصال عن بغداد. وشملت الإجراءات حظرا للرحلات الجوية الدولية لمطارات السليمانية وإربيل بالإقليم، وحظرا للتعاملات المالية.