المسفر يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة القضاء على التجمعات القبلية بـ"الكيماوي" (فيديو)

قال الدكتور محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، إن التصريحات المنسوبة له "مجتزأه"، وأن عملية النقل لها أغراض سيئة بتحريفها للتصريحات عن مقصودها.

© REUTERS/ Naseem Zeitoon دبلوماسي يحدد موعد نهاية أزمة قطر ودول الخليج

وتابع المسفر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر/تشرين الأول، أنه ليس هناك أمانة في النقل أو تحقيق النقل، فأنا لم أقل هذا الأمر بهذا التعبير، وهذا ما قلته: "إن عملية التحشيدات القبلية أو استخدام القبيلة لتلك الحشود الضخمة بمئات الآلاف بهدف تهديد أي طرف من الأطراف لم يعد له قدرة أن يفعل شيء على الإطلاق، لأنه لن تكن الحرب حرب خنجر وسيف وخيل، وإنما ستكون الحروب في مثل هذه الحالة، سلاح طيران ومدفعية وأسلحة كيماوية وستبيد أعداداً كبيرة دون حصر".

وأوضح المسفر أن هذا الكلام الذي تم تحريفه تم في سياق أنه، بعض القبائل العربية "الجرة" و"يام"، قاموا قبل فترة بعمل تجمع قبلي ضخم يقدر بمئات الآلاف لسبب واحد وهو أن أحد الأفراد قد سحبت دولة قطر جنسيته، وبالتالي فإن هذا الجمع الضخم والمنظم والمزود بكل الوسائل مثل الخيام والميكروفونات وفي أكثر من منطقة، ويعد هذا تهديداً قبلياً كما يرونه لاستعادة حقوقهم القبلية، وفي هذا الإطار أنا قلت إن هذه الحشود لن تجدي في تهديد أي نظام سياسي وإنما ستشكل خطورة وسابقة في تاريخ المنطقة بحشد قبلي.

وكان التلفزيون القطري الرسمي أذاع، أمس الاثنين، مقابلة مع الأكاديمي القطري محمد المسفر، تحدث خلالها الأخير عن "الحشود القبلية"، مشيراً إلى أن العالم قد تغير الآن، وأن الحشود القبلية لم تعد مجدية، في مقابل التطور الرهيب في الأسلحة.

وقال المسفر: "أقول لهؤلاء الناس إن حرب الباسوس قد انتهت وأن الحشد القبلي لم يفعل شيئا، وأن 20 ألف أو 50 ألف أو حتى 200 ألف من تجمعات قبلية لن تفعل شئياً، لأن قنبلة واحدة من الغازات الكيماوية قادرة على سحق هذه التجمعات كلها".

واستطرد المسفر قائلا: "نقول إن عقلانية القبيلة ما زالت تفكر بعقلية القرون الوسطى، وأن الحشد الكبير قد يحقق إنجازاً على أرض الواقع، ولكن أقول لهم إن الدبابات قد حلت والطائرات حلت والصواريخ العابرة حلت والأسلحة الكيماوية أيضا قد حلت، وأن كل هذه الحلول قد تستخدم ضد أي تجمعات من هذا القبيل".