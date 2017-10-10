العاهل السعودي يطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى روسيا

أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، التي رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، على "حرص المملكة على تعزيز العلاقات وترسيخها مع روسيا الاتحادية، وعلى استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين، لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي".

القاهرة — سبوتنيك. وفي مستهل الجلسة، أطلع العاهل السعودي المجلس على نتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية، ومباحثاته ولقاءاته مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين الروس، وكذلك رؤساء جمهوريات تتارستان وأنغوشيا والشيشان وبشكيريا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، بما يحقق ما يطمح له البلدان، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل.

وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته كلمات الملك سلمان، خلال مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس، من "تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

كما أثنى المجلس على ما تضمنته كلمات الملك سلمان، من أن "أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

© Sputnik. Sergey Guneev شاهد ماذا قال الملك سلمان بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية من موسكو

وكذلك حول "أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب".

كما ثمن المجلس ما أكده العاهل السعودي، خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي — الروسي، أن زيارته "تأتي تأكيداً للمضي قدماً في البحث الجاد عن الفرص المشتركة، لتطوير العلاقات بين المملكة وروسيا في جميع المجالات".

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء نوه بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا من نتائج أسهمت في تقوية وتمتين العلاقات الثنائية، وما جرى خلالها من تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وبرامج التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين".