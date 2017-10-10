العاهل السعودي يطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى روسيا

وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته كلمات الملك سلمان، خلال مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس، من "تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".
كما أثنى المجلس على ما تضمنته كلمات الملك سلمان، من أن "أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".
وكذلك حول "أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب".
كما ثمن المجلس ما أكده العاهل السعودي، خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي — الروسي، أن زيارته "تأتي تأكيداً للمضي قدماً في البحث الجاد عن الفرص المشتركة، لتطوير العلاقات بين المملكة وروسيا في جميع المجالات".
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء نوه بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا من نتائج أسهمت في تقوية وتمتين العلاقات الثنائية، وما جرى خلالها من تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وبرامج التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين".
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