الرئاسة السورية توجه رسالة إلى "نسور قاسيون" بعد المباراة

وتغلب المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف على نظيره السوري في مباراة الإياب من الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال روسيا 2018، ليودع التصفيات.
ففي البداية تقدم منتخب سوريا بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق عن طريق عمر السومة، وليدرك كاهيل التعادل بضربة رأس في الدقيقة 13، ونجح كاهيل في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الأسترالي بضربة رأس، لتتفوق بطلة آسيا 3-2 في مجموع المباراتين.
ودفعت سوريا ثمن اللعب بـ10 لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94.
وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.
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