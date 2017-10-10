الرئاسة السورية توجه رسالة إلى "نسور قاسيون" بعد المباراة

© REUTERS/ STEVE CHRISTO هكذا تفاعل نجوم الفن مع خسارة حلم تأهل سوريا لكأس العالم (صور+فيديو)

وقالت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، لدى انتهاء المباراة التي جمعت كلا من المنتخب السوري والأسترالي في نهائي تصفيات كأس العالم 2018 الذي تنظمه روسيا: "كنتم الأبطال… ورسمتم الفرحة على وجوه كل السوريين… #نسور_قاسيون.. لكم كل التحية والتقدير".

وتغلب المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف على نظيره السوري في مباراة الإياب من الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال روسيا 2018، ليودع التصفيات.

ففي البداية تقدم منتخب سوريا بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق عن طريق عمر السومة، وليدرك كاهيل التعادل بضربة رأس في الدقيقة 13، ونجح كاهيل في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الأسترالي بضربة رأس، لتتفوق بطلة آسيا 3-2 في مجموع المباراتين.

ودفعت سوريا ثمن اللعب بـ10 لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94.

وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.