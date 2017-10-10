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14:50 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    قوارب في البحر الأحمر

    وزارة الصحة المصرية تعلق على إصابة المئات بحمى "الضنك" في البحر الأحمر

    © Sputnik. Yuriy Somov
    العالم العربي
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    علقت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، على الأنباء الواردة، بانتشار حمى "الضنك" في البحر الأحمر، وإصابة المئات من المواطنين بها.

    القاهرة
    © AFP 2017/ Amr Nabil
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    وقال وزير الصحة، دكتور أحمد عماد الدين، في مؤتمر صحفي إن عدد المصابين بحمى "الضنك" وصل إلى 224 حالة، في مدينة القصير فقط، خرج منهم 199 حالة من المستشفيات، فيما لا يزال 25 حالة تحت الملاحظة.

    ونفى وزير الصحة في المؤتمر الذي عقده بمجلس مدينة القصير المركز الرئيسي لانتشار حالات الحمى، حدوث أي حالة وفاة على مستوى الجمهورية.

    وأشار إلى أن الإصابات لا يمكن أن تكون خطيرة، خاصة وأن تلك المدينة يقطنها نحو 65 ألف نسمة.

    كيف ينتقل

    وكشف عماد الدين أن الفيروس ينتشر عن طريق "بعوضة" غير متوطنة في مصر، بينما هي تتوطن فقط في المناطق الاستوائية.

    وأوضح الوزير المصري أن الفرق التابعة للوزارة انتشرت منذ أول إخطار بالمرض يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.

    وأشار إلى أن نسبة كثافة وانتشار تلك البعوضة انخفضت بنحو 85%، منذ انتشار المرض، وبدء تعامل فرق الوزارة معها.

    وقال محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، في ذات المؤتمر الصحفي إن مختلف أجهزة المحافظة، تحركت لردم "البرك"، وتغيير خزانات المياه، ونشر فرق لرش المبيدات لمكافحة تلك البعوضة.

    من جانبه، قال وزير الصحة المصري:

    "هناك 300 مواطن سوداني، تواجدوا في مدينة القصير، خلال فترة اكتشاف المرض".

    ولفت إلى ضرورة فحص المواطنين السودانيين، وسحب عينات دم لتحليلها كإجراءات احترازية، لمعرفة هل يوجد منهم شخص حامل للمرض أم لا. 

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