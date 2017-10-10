مقتل اثنين من مرافقي نائب رئيس الوزراء اليمني في محاولة لاغتياله وسط تعز

قتل اثنان من مرافقي عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية، في حكومة الرئيس هادي وأصيب اثنان آخران في كمين استهدف موكبه بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

قال مصدر محلي في المحافظة لـ"سبوتنيك": إن "مسلحين يبدو أنهم من المتشددين استهدفوا موكب نائب رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز جباري في شارع جمال وسط مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل 2 من مرافقيه وإصابة 2 آخرين".

© REUTERS/ Khaled Abdullah اليمن: 9 قتلى و4 جرحى بغارة للتحالف على صعدة

وأشار المصدر إلى أن "الوزير جباري نجا من محاولة الاغتيال التي استهدفته".

وتشهد اليمن حالة من الانفلات الأمني والتوتر السياسي منذ أكثر من عامين.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، حسب معطيات الأمم المتحدة. كما أدى النزاع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 14 مليون يمني إلى مساعدات طبية، وانتشار وباء الكوليرا.

وتقود السعودية تحالفًا عربيًا يقوم بعملية عسكرية في اليمن، دعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في النزاع المسلح مع مسلحي جماعة "أنصار لله" (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح منذ آذار/ مارس عام 2015.