تسجيل
14:50 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    الجيش اليمني

    عسكري يمني: هكذا أربكنا خطط التحالف ومنعنا تقدمهم

    © REUTERS/ MOHAMED AL-SAYAGHI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 100810

    قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، كلما طرحت مبادرات أو حلول سياسية إقليمية أو أممية، يقوم التحالف بعمليات تصعيد للحصول على مكاسب فوق الأرض.

    مواطنون في العاصمة صنعاء لسقوط طائرة استطلاع
    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    ضابط يمني يروي تفاصيل إسقاط الطائرة الأمريكية فوق صنعاء
    وأشار راشد في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجيش واللجان الشعبية في صنعاء والمحافظات الشمالية دائما ما يحبطون تلك المخططات.

    وقال العسكري اليمني إن هناك تصعيد عسكري من جانب التحالف على الحدود وخارجها وفي الداخل اليمني، ففي الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتحسين صورتها الشخصية أمام العالم تقوم بعمليات القصف المتوالية.

    وأضاف قائلا

    "لم يكن أمام اللجان الشعبية والجيش إلا مقابلة التصعيد بتصعيد لتفويت الفرصة على التحالف في تحقيق مكاسب على الأرض سواء كانت سياسية أم عسكرية".

    وأوضح أنه تم التصدي  لأكثر من 30 عملية عسكرية على الأراضي اليمنية، وتم تكبيد قوات التحالف خسائر في الأرواح والعتاد في مناطق عديدة.

    الحوثيين
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    مصدر يمني يكشف تفاصيل قصف قاعدة الملك خالد السعودية بصاروخ باليستي
    وأضاف راشد أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت مجمع لغرف وإدارة العملية في الخطوط الخلفية للجيش السعودي، من أجل تقليل الضغط على الخطوط الأمامية لـ"الجيش اليمني"، وهو ما أربك خططهم ومنعهم من التقدم، بحسب قوله.

     وأعرب راشد عن ترحيبه بالمبادرات والحلول السياسية، لأنه يرى أنه في النهاية لا يوجد حل سوى "السياسي" لأن "الميدان العسكري"، بحسب قوله، لا يمكن أن يحسم خلافا بهذا الحجم.

    وطالب راشد، بالحلول السياسية للوضع الحالي في اليمن دون أن يؤثر ذلك على السيادة والكرامة اليمنية، فنحن لا نريد إلا حل عادل وفق مشروع أممي عادل، وغير ذلك هو رهان خاسر. 

    انظر أيضا:

    ضابط يمني يروي تفاصيل إسقاط الطائرة الأمريكية فوق صنعاء
    ضابط يمني: ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر ستكون أهدافا للصواريخ
    ضابط يمني يهدد بقصف دبي والرياض في هذه الحالة
    مصدر يمني يكشف تفاصيل قصف قاعدة الملك خالد السعودية بصاروخ باليستي
    ضابط يمني: صاروخ باليستي استهدف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية
    ضابط يمني: مقتل عدد من قوات التحالف في عمليات داخل الأراضي السعودية
    شاب يمني يجازف بحياته لإنقاذ علم السعودية (فيديو)
    سياسي يمني يكشف من يقف خلف اشتباكات عدن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار السعودية, قصف التحالف, الأزمة اليمنية, الحرب في اليمن, التحالف, الجيش اليمني, أنصار الله, العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني, المملكة العربية السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة من خلايا الجلد البشرية، والصورة مكبرة 40 مرة- حائزة على المرتبة الأولى، هولندا
    جائزة "نيكون للعالم الدقيق 2017"
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك