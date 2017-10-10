تعرض رتل عسكري للتحالف لكمين جنوبي اليمن

© REUTERS/ Fawaz Salman مقتل اثنين من مرافقي نائب رئيس الوزراء اليمني في محاولة لاغتياله وسط تعز

أفاد مصدر محلي في محافظة عدن لـ"سبوتنيك" بأن "عبوة ناسفة كانت مزروعة في الطريق العام بتقاطع كابوتا قرب مدينة انماء بمديرية البريقة، فجرها مجهولون عن بعد مساء اليوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بالتزامن مع مرور رتل عسكري تابع لقوات التحالف، يعتقد أنه كان قادماً من المطار في طريقه إلى معسكر قيادة التحالف".

وحسب المصدر، فإن التفجير لم يسفر عن ضحايا.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم يأتي عقب ساعات من تعزيز التحالف العربي قوات الحماية الرئاسية المتمركزة في قصر "معاشيق" الرئاسي بأسلحة ثقيلة تمثلت بعدد من الدبابات الحديثة شوهدت وهي تنقل من معسكر التحالف إلى القصر الرئاسي في كريتر.