تسجيل
14:50 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    أنصار الله

    التصعيد العسكري...هل يرسم نهاية الحرب في اليمن

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 406 0 0

    قال المحلل السياسي اليمني، محمد الوريث، في حديث لـ"سبوتنيك"، حول العمليات العسكرية التي وقعت أمس الإثنين، وفجر اليوم الثلاثاء، بين التحالف وجماعة "أنصار الله" "إن قوى التحالف أبعد ما تكون عن الحل السياسي، ولم تتقدم في هذا الطريق خطوة واحدة وإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمريكا والسعودية والإمارات يسيرون في اتجاه التصعيد".

    الجيش السعودي
    © Sputnik. AYEZ NURELDINE
    تعرض رتل عسكري للتحالف لكمين جنوبي اليمن
    وتابع: "من حقنا أن ندافع عن أنفسنا ولنا كامل الحق في التصعيد، وسترتفع وتيرة العمل العسكري الفترة القادمة حتى يتوقف هذا العدوان على البلد".

    ونوه الوريث إلى غلق مطار صنعاء من قبل التحالف الدولي، وما يسببه من مأساة إنسانية على حد وصفه، بوفاة العشرات من المرضى والمحتاجين للسفر إلى الخارج، وحصار ميناء الحديدة المورد الرئيسي للغذاء والدواء، واصفا كل هذا بأن الطرف الآخر المتمثل في التحالف ليس في معرض الحديث عن الحل السياسي الذي تستعد له كل الأطراف داخل اليمن.

    وعند سؤاله عن تطوير المنظومة الصاروخية لدى جماعة "أنصار الله"، والتي تطرح علامات استفهام عمن يقف وراء هذا التطوير، أجاب الوريث بأن "الجيش اليمني والعقول اليمنية هي القادرة على تطوير أسلحتها، وليس كما يدعي البعض بأن جهات أجنبية تقف خلف هذا التطوير، وتجربة كوريا الشمالية وإيران خير مثال، وعليه فإن قوة الصواريخ اليمنية كما يقول الوريث أصبحت قادرة على الوصول لأبعد مدى حتى أنها تصل على حد قوله إلى الإمارات العربية المتحدة، وإن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا للعمليات العسكرية داخل العمق السعودي لردع قوى التحالف".

    من جانبه يرى مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أنور عشقي، أن ما تقوم به جماعة "أنصار الله" من تصعيد عسكري يعود لبحثهم عن حل، نتيجة الوضع الصعب الذي وصلوا إليه على حد وصفه وأن الحل قادم.

    وأكد عشقي أنه حتى الآن لم يسقط صاروخ يمني واحد منفجرا، وكل ما يطلقونه يتم تدميره جوا ويسقط هيكله فقط، قائلا "على قدر ما لديهم من صواريخ على قدر ما لدينا من مضادات للصواريخ" معربا عن أمل التحالف المعلق على اللقاء الأخير بين الملك سلمان بن عبد العزير العاهل السعودي وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحفيز الأمن والسلام في المنطقة.

    وشدد عشقي على عدم تنازل التحالف على غلق مطار صنعاء، إلا إذا تمت إدارته عن طريق الأمم المتحدة، والتي تباطأت في الاستجابة لهذا الشرط، ولن يفتح المطار حسب قول عشقي حتى لا يستغله "أنصار الله" في إدخال سلاح من الخارج.

    انظر أيضا:

    ولد الشيخ: المقترح الأممي الجديد يتضمن مبادرات وحلولا سياسية للأزمة في اليمن
    التصعيد العسكري سيد الموقف في اليمن
    اليمن: 9 قتلى و4 جرحى بغارة للتحالف على صعدة
    الكوليرا تودي بحياة الأجنة مع انتشار الوباء في اليمن
    الجامعة العربية ترد على تقرير أممي يتهم التحالف بانتهاك حقوق الأطفال في اليمن
    غارة أمريكية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن
    الكلمات الدلالية:
    الغذاء, الدواء, أنصار الله, الحوثيين, ميناء الحديدة, تحالف, حل, عسكري, جيش, سياسي, التحالف الدولي, أخبار اليمن, أخبار العالم, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة من خلايا الجلد البشرية، والصورة مكبرة 40 مرة- حائزة على المرتبة الأولى، هولندا
    جائزة "نيكون للعالم الدقيق 2017"
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك