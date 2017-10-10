العراق سيتعاقد مع شركة فرنسية لتدريب جهاز مكافحة الإرهاب

كما أقر المجلس "توصية اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 10 لسنة 2015 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 الخاص بجمع الأدلة عن الجرائم التي ارتكبها "داعش" الإرهابي.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد صرح خلال مؤتمره الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إن هذا العام سيشهد نهاية "داعش" في العراق.
وخاضت القوات العراقية عدة معارك لتحرير الأراضي العراقية التي استولى عليها تنظيم "داعش"، وانحصرت سيطرة التنظيم في العراق على قضائي القائم وراوة، اللذان تستعد القوات العراقية حاليا لخوض معارك تحريرهما.
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