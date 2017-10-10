العراق سيتعاقد مع شركة فرنسية لتدريب جهاز مكافحة الإرهاب

صوت مجلس الوزراء العراقي بالموافقة، اليوم الثلاثاء، على التعاقد مع شركة فرنسية لتدريب جهاز مكافحة الإرهاب، لمشروع ضبط الحدود والمناطق الصحراوية.

© REUTERS/ Alaa Al-Marjani مجلس الوزراء العراقي يعد قائمة أسماء الموظفين المشاركين في استفتاء كردستان

بغداد — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، أن "المجلس صوت على توصيات اجتماع استيراد الذهب والمعادن الثمينة وتعاقد جهاز مكافحة الإرهاب مع شركة "اودانس ارمينتكس" الفرنسية للتدريب لمشروع ضبط الحدود والمناطق الصحراوية والغربية لمكافحة الجماعات الإرهابية وحماية الحدود".

كما أقر المجلس "توصية اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 10 لسنة 2015 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 الخاص بجمع الأدلة عن الجرائم التي ارتكبها "داعش" الإرهابي.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد صرح خلال مؤتمره الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إن هذا العام سيشهد نهاية "داعش" في العراق.

وخاضت القوات العراقية عدة معارك لتحرير الأراضي العراقية التي استولى عليها تنظيم "داعش"، وانحصرت سيطرة التنظيم في العراق على قضائي القائم وراوة، اللذان تستعد القوات العراقية حاليا لخوض معارك تحريرهما.