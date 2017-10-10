وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية يعلق على اقتحام الوزارة

في أول رد فعل له على حادثة اقتحام مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لوزارة الخارجية، وصف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، هشام شرف، ما حدث بـ"سوء فهم"، وأنه "تم حله داخليا".

© REUTERS/ Khaled Abdullah مسلحون حوثيون يقتحمون مبنى وزارة الخارجية بصنعاء

صنعاء — سبوتنيك. وأكد هشام شرف، خلال ورشة عمل عقدت في صنعاء، اليوم الثلاثاء، عن "الآثار المترتبة على إغلاق مطار صنعاء"، وأن أي خلافات تظل في إطار البيت الواحد ولا يمكن أن يقدموا للتحالف ما يريد من خلال الخلافات الداخلية.

وعبر شرف عن شكره لرئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من حزب المؤتمر وجماعة "أنصار الله"، ولرئيس الوزراء على جهودهما لحل سوء الفهم.

وأضاف أن حزب المؤتمر و"أنصار الله" سلاح موحد في وجه واحد وفي خندق واحد "ضد العدوان والخونة والعملاء والمرتزقة، ويجمعهما اليمن وثوابته ومصالحه العليا".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "من يحق له التحدث باسم اليمن وشعبه هم من يتواجدون في الداخل تحت القصف، وليس الذين يقيمون في فنادق الرياض وشقق القاهرة وعمَان وأسطنبول بتمويل سعودي"، على حد قوله.

وكان مسلحون من جماعة "أنصار الله" قد اقتحموا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مبنى وزارة الخارجية في صنعاء ومكتب وزيرها القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، بزعم صدور توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى وهو ما تم نفيه لاحقاً.