اليمن...الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة للتحالف

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" في المحافظة بأن الدفاعات الجوية التابعة للحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق أسقطت مساء الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، طائرة استطلاعية للتحالف في منطقة المشجح شرق مديرية صرواح غرب مأرب.

وكان مسلحو "أنصار الله" أعلنوا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إسقاط طائرة أمريكية مقاتلة من دون طيار نوع "إم كيو9" شمال العاصمة صنعاء، وعرضوا مشاهد للحظة إصابتها وما تبقى لحطامها.

الحوثيون يصعدون عملياتهم في قطاعي نجران وعسير

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر عسكري بوزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق، صعدوا من عملياتهم في قطاعي نجران وعسير جنوب غربي السعودية.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن 4 جنود سعوديين قتلوا في كمين حوثي بعبوة ناسفة في محيط موقع الهجلة بقطاع نجران، فيما قتل آخرون بتفجر عبوة أخرى أثناء مرور آلية للجيش السعودي في الطريق المؤدية إلى ذات الموقع.

وأشار إلى أن "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس السابق، هاجموا مواقع للجيش السعودي في الشبكة وتبة أبو نورة قبالة منفذ الخضراء في نجران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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ولفت إلى إعطاب جرافة سعودية بلغم قرب جبل الطويل في موقع الشرفة في ذات القطاع.

في الأثناء، استهدفت مدفعية المسلحين الحوثيين معسكر رجلاء وتجمعات عسكرية سعودية غرب مرتفعات رجلاء وشرق الفواز في نجران.

كما تعرضت تجمعات أخرى في الرمضة والطوال بقطاع جيزان إلى قصف مدفعي مكثف.

من جهته، شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية 5 غارات على موقع الشرفة في نجران.

وفي قطاع عسير، لقي 3 جنود سعوديين مصرعهم برصاص قناصين حوثيين في رقابة الهنجر، حسب المصدر.

وأعلنت حسابات سعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، مصرع الملازم عبد الله بن مهدي ال فاران الودعاني الدوسري، والجندي علي السبر، بمواجهات مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق في الحد الجنوبي.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق صاروخ باليستي مطور محليا نوع "قاهر أم 2" على مركز قيادة الجيش السعودي في منطقة.