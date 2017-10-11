العراق يعلن انتهاء جميع العمليات العسكرية غرب كركوك

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن انتهاء جميع العمليات العسكرية غرب كركوك وتحرير جميع الأراضي في الحويجة.

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للعبادي مساء الثلاثاء: "أعلن اليوم انتهاء جميع العمليات العسكرية في غرب كركوك وتحرير جميع الاراضي في الحويجة وتحرير جبل مكحول وجبال حمرين بالكامل".

وجدد العبادي التأكيد على موقف بغداد من استفتاء كردستان العراق حول الاستقلال. وقال: "لا تراجع في موقفنا برفض الاستفتاء، واي حوار يجب ان يبنى على الاسس التالية: وحدة العراق والدستور العراقي ورفض نتائج الاستفتاء".

وفي سياق متصل، أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مساء الثلاثاء، أن قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي، وباسناد ودعم طيران الجيش، تنهي مهامها بعمليات تحرير الحويجة.

يذكر، أن القوات العراقية أعلنت الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر تحرير قضاء الحويجة بالكامل من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، لتنحصر سيطرة التنظيم في العراق في قضائي القائم وراوة فقط.