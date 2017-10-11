مدفيديف يعلن الهدف الرئيسي من زيارته إلى المغرب

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن لدى التعاون بين روسيا والمغرب إمكانيات كبيرة يجب الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، مشيرا إلى ضرورة البحث عن اتجاهات جديدة لتوسيع الشراكة.

موسكو — سبوتنيك. وقال مدفيديف في تصريح لصحيفة "الأخبار"، إن "هدف زيارتي الرئيسي إلى المغرب هو تعزيز العلاقات التجارية — الاقتصادية وتطوير التعاون في مختلف القطاعات. وسنبحث أيضا الأمور الدولية والإقليمية التي تهمنا".

وأضاف أن "لدى التعاون الروسي — المغربي إمكانيات كبيرة. وعلينا بذل كل الجهود من أجل الاستفادة منها بشكل كامل".

© Sputnik. Михаил Воскресенский الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في بناء خط أنابيب ومحطة الغاز الطبيعي في المغرب

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والمغرب ازداد بنسبة 27.2 بالمئة في عام 2016، مضيفا أن روسيا تساهم في تزويد المغرب بموارد الطاقة وتصدر إليه الحبوب والمعادن الثقيلة والأسمدة والكبريت وغير ذلك.

ونوه مدفيديف بأنه من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات حول التعاون في مجال الجمارك والزراعة والثقافة والتعاون الصناعي، خلال زيارته.

وأضاف أن "روسيا تثمن كل التثمين موقف المغرب المستقل والبناء من القضايا الدولية الملحة، وقبل كل شيء القضايا المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب"، مؤكدا، "نحن ندعم جهود المغرب لمحاربة التطرف والحفاظ على التوافق في المجتمع وتعزيزه، سواء بشأن المسائل الاجتماعية والسياسية أن الاقتصادية والثقافية".

يذكر، أن مدفيديف وصل بزيارة للمغرب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. ومن المقرر أن يبحث خلال زيارته آفاق التعاون بين روسيا والمغرب في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة، والصلات الثقافية والإنسانية.