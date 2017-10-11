العبادي يعلن انتهاء جميع العمليات العسكرية غرب كركوك

أعن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انتهاء العمليات العسكرية غرب كركوك وتحرير جميع الأراضي في الحويجة.

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للعبادي، مساء الثلاثاء: "أعلن اليوم انتهاء جميع العمليات العسكرية غرب كركوك وتحرير جميع الأراضي في الحويجة وتحرير جبل مكحول وجبال حمرين بالكامل".

© AFP 2017/ Adam Berry العبادي: أدعو قوات البيشمركة إلى عدم التصادم مع القوات الاتحادية

وجدد العبادي التأكيد على موقف بغداد من استفتاء كردستان العراق حول الاستقلال. وقال: "لا تراجع في موقفنا برفض الاستفتاء، وأي حوار يجب أن يبنى على الأسس التالية: وحدة العراق والدستور العراقي ورفض نتائج الاستفتاء".

وفي سياق متصل، أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مساء الثلاثاء، أن قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي، وبإسناد ودعم طيران الجيش، تنهي مهامها بعمليات تحرير الحويجة.

يذكر، أن القوات العراقية أعلنت، الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر، تحرير قضاء الحويجة بالكامل من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، لتنحصر سيطرة التنظيم في العراق في قضائي القائم وراوة فقط.