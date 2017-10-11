وزارة الطيران المصرية تنفي ترؤس الوزير وفدا إلى موسكو الأسبوع المقبل

وكان مصدر في وزارة الطيران المدني المصرية قال لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، إن وفدا مصريا سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل للاتفاق على عودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا.
وأكد المصدر أن الوفد سيترأسه وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي.
وتوقفت حركة الطيران المباشرة بين مصر وروسيا منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في الجو، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء عمل إرهابي.
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