وزارة الطيران المصرية تنفي ترؤس الوزير وفدا إلى موسكو الأسبوع المقبل

نفت وزارة الطيران المدني المصري خبر ترؤس وزيرها شريف فتحي وفدا رسميا يزور روسيا، الأسبوع المقبل، لحسم موقف عودة رحلات الطيران بين البلدين.

© AP Photo/ Amr Nabil وفد مصري برئاسة وزير يتوجه إلى موسكو للاتفاق على عودة الطيران

وقال بيان صادر عن الوزارة، أمس الثلاثاء: "تنفي وزارة الطيران المدني صحة ما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية بخصوص ترؤس شريف فتحي وزير الطيران المدني وفداً رسمياً لزيارة موسكو الأسبوع المقبل لحسم موقف عودة رحلات الطيران بين البلدين".

وكان مصدر في وزارة الطيران المدني المصرية قال لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، إن وفدا مصريا سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل للاتفاق على عودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا.

وأكد المصدر أن الوفد سيترأسه وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي.

وتوقفت حركة الطيران المباشرة بين مصر وروسيا منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في الجو، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء عمل إرهابي.