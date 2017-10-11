رئيس تيار "الغد" السوري يزور موسكو

كشف المتحدث الرسمي باسم تيار "الغد" السوري، منذر أقبيق، أن رئيس التيار يتوجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، ويأمل بعقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وفريق الوزارة، يوم الجمعة المقبل.

وقال أقبيق في حوار مع "سبوتنيك": "يزور رئيس تيار "الغد"، أحمد الجربا، موسكو للقاء وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وفريق وزارة الخارجية يوم الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر، مضيفا أنه سيرافق الجربا قياديون من المجلس العربي للجزيرة والفرات.

وأضاف أقبيق: "ضمن محاور النقاش: الحل السياسي ومفاوضات جنيف، والحرب على الإرهاب واتفاقيات خفض التصعيد وتحسين الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق".

ويأتي هذا اللقاء المرتقب على ضوء اقتراب الجولة الجديدة من اجتماعات أستانا الدولية حول سوريا ومؤتمر الرياض 2، حيث من المنتظر أن يجتمع ممثلو منصات المعارضة السورية الثلاث.