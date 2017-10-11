تسجيل صوتي لـ"بن سلمان" مع والد أحد ضحايا هجوم قصر السلام (فيديو)

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع فيصل السبيعي والد الجندي أول عبدالله السبيعي، الذي قتل خلال العملية الإرهابية التي وقعت بالقرب من قصر السلام في جدة، فجر السبت الماضي.

© AFP 2017/ MOHAMMED AL-SHAIKH وزارة الداخلية السعودية: هجوم على القصر الملكي السعودي بجدة ومقتل حارسين

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية، قال ولي العهد لوالد الشهيد السبيعي: "تعلمنا من الحدث اللي صار، لكن إن شاء الله إنهم في سبيل الله"، فأجاب والد القتيل إنه وأبناءه "فداء للوطن والدين والملك".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "بيض الله وجهك، وهذولي زادونا عزيمة". وأضاف: "أبيك تعرف حاجتين، ثأر ولدك عندي، باخذه من كل متطرف وكل إرهابي بهالبلد، والشي الثاني اعتبرني واحد من عيالك".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت مقتل رجلي أمن، إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار فجر السبت الماضي. وقالت "إنه عند الساعة الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة، من فجر السبت، تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها".

وأضافت: "الحرس الملكي تعاملوا معه على الفور، ما نتج عنه مقتل المهاجم، ومقتل اثنين من الحرس الملكي"، مشيرة إلى إصابة ثلاثة شرطيين آخرين، "حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

حديث سمو #ولي_العهد لوالد الشهيد #فيصل_السبيعي في عرف السعوديين ليس تعزية ولا مواساة فحسب، بل إيذان بأن ساعة التطرف قد أزفت، ووقتهم انتهى. pic.twitter.com/wuXTDVLvAi — د. ناصر البقمي (@albiqami) October 10, 2017

​