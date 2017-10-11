السفير المصري في موسكو: جاهزون لتوقيع بروتوكول أمن وسلامة الطيران مع روسيا

أعلن السفير المصري لدى روسيا محمد البدري أن بلاده أبلغت روسيا بجهوزيتها لتوقيع بروتوكول خاص بأمن المطارات، وذلك من أجل استعادة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، لكنها ما زالت تنتظر قرار روسيا النهائي بهذا الشأن.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh/File Photo وزارة الطيران المصرية تنفي ترؤس الوزير وفدا إلى موسكو الأسبوع المقبل

وقال السفير المصري في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "أود أن أؤكد أننا على التزام بالبروتوكول الموقع في هذا الشأن كما كنا خلال الخمس شهور الماضية، وهذه القضية تم الانتهاء منها في شباط/ فبراير الماضي، وأبلغنا الجانب الروسي أننا ملتزمين بالبروتوكول، وتوقيعه بين الوزارتين هو إجراء رسمي نحن على استعداد له، ونستطيع توقيعه في أي لحظة لكننا منتظرين قرار الحكومة الروسية لاستعادة الرحلات الجوية بين العاصمتين".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، صرّح سابقاً هذا الشهر، أن موسكو تنتظر ردا من مصر بخصوص اتفاق الأمن والسلامة في المطارات المصرية من أجل استعادة الرحلات الجوية بين البلدين.