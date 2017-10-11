المعلم: الأكراد ينافسون الجيش السوري للسيطرة على مناطق النفط

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول، إن الأكراد ينافسون الجيش السوري في السيطرة على المناطق النفطية، مؤكداً أن دمشق لن تسمح بانتهاك سيادة الدولة.

© REUTERS/ Asmaa Waguih الآلاف من أكراد سوريا ينضمون لمقاتلة "داعش"

وأضاف المعلم، خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف، في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، أن الأكراد يعرفون أن سوريا لن تسمح مطلقا بانتهاك سيادتها.

وأشار إلى أن الأكراد أسكرتهم نشوة المساعدة والدعم الأمريكي، لكن يجب عليهم إدراك أن هذه المساعدة لن تستمر إلى الأبد.

وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية السوري إن دمشق ستطالب بشكل حازم بفك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا التحالف يدمر كل شيء في سوريا، باستثناء "داعش الإرهابي"، من أجل إطالة أمد الحرب.