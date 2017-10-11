القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء كردستان

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/نشرين الأول، أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء مفوضية إقليم كردستان المشرفة على إجراء الاستفتاء، بدعوى مخالفة العملية لقرار المحكمة الاتحادية.

© AP Photo/ Uncredited تصعيد جديد في أزمة كردستان والبارزاني يرفض الحوار المشروط

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار:

إن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمراً بالقبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان.

وأضاف بيرقدار أن الأمر صدر بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا، وأكد أن المحكمة أصدرت أمرًا بالقبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات.

في سياق متصل، جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني استعداده لحوار مفتوح مع الحكومة المركزية في بغداد، "لكنه اشترط أن يكون مفتوحاً ومن دون شروط مسبقة.