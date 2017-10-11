السعودية تحدد موعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، استعدادات السعودية لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة المملكة في الحد من الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على النفط.

© REUTERS/ RODRIGO GARRIDO 3 دول خليجية ترفع أسعار البنزين والديزل

وقال مسؤول حكومي للوكالة إن السعودية ستقرر في نهاية الشهر الجاري موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء. وقال إن الرياض أرجأت اتخاذ قرار في شأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين ويخفف عنهم بعض خطوات التقشف.

وأضاف المسؤول: "ماتزال هناك بعض النقاشات في من يستحق التعويضات ومن لا يستحق، يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب، والوسائل الكفيلة بتخفيف الأخطار التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والموازنة".

وكانت دول خليجية أجرت تغييرات عدة في أسعار المحروقات، ستطبق على قائدي المركبات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ رفعت الإمارات وقطر أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل، مقارنةً مع الشهر الماضي، كما رفعت أيضاً سلطنة عــمان سعر البنزين الممتاز والديزل.

ووفقاً لهذه التعديلات الجديدة، تظل الإمارات متصدرة قائمة دول الخليج من حيث الأسعار الأعلى للبنزين، تليها عمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيراً السعودية بأقل مستوى للأسعار في الخليج، عند 90 هللة (الريال يساوي 100 هللة) للبنزين الممتاز، و75 هللة للبنزين العادي، ثم 45 هللة للديزل.