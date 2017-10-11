3 تفجيرات انتحارية في دمشق تسفر عن سقوط ضحايا

أفادت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول، بأن ثلاثة إرهابيين انتحاريين فجروا أنفسهم بأحزمة في شارع خالد بن الوليد بالعاصمة دمشق.

وصرح مصدر في وزارة الداخلية السورية لوكالة الأنباء "سانا":

إن إرهابيين انتحاريين حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق بعد ظهر اليوم، واشتبكت معهما عناصر الحرس ما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى مبنى قيادة الشرطة.

© Sputnik. Yazan Kalash تفجير انتحاري في دمشق

وأشار المصدر إلى أن عناصر الشرطة تمكنوا من محاصرة إرهابي انتحاري ثالث على مدخل سوق البالة بمحيط شارع خالد بن الوليد ما اضطره لتفجير نفسه، وأفاد المصدر بأن التفجيرات الإرهابية الانتحارية الثلاثة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 6 آخلاين بجروح حالة بعضهم خطرة جدا ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للارتفاع.

يشار إلى أن قائد شرطة محافظة دمشق، ذكر في وقت لاحق أن عدد الضحايا ارتفع إلى شهيدين وعدد من الجرحى، فيما أفاد مصدر مطلع بسقوط تسعة قتلى وعشرة جرحى في التفجيرات الانتحارية الثلاثة التي ضربت دمشق اليوم.

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