مدفيديف: روسيا مستعدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب

صرح رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، بأن لدى روسيا والمغرب إمكانيات للتعاون في مجال الطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب.

الرباط — سبوتنيك. قال مدفيديف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي: "يعتبر مجال الطاقة من المجالات التقليدية لتعاوننا، من الواضح أنه بإمكاننا فتح صفحات جديدة في هذا التعاون بما في ذلك مجالات جديدة للتعاون في مجال الطاقة".

© Sputnik. Ekaterina Shtukina مدفيديف يعلن الهدف الرئيسي من زيارته إلى المغرب

وتابع: "نحن مستعدون لأوسع طيف من الإمكانيات، من وجهة نظرنا، تعتبر صادرات الغاز الطبيعي المسال لتلبية متطلبات الاقتصاد المغربي توجها واعدا، إلا أن التعاون لا يقتصر على هذا المجال فحسب، نحن مستعدون لمناقشة كافة مجالات التعاون بما في ذلك الطاقة النووي وعدد من المجالات الأخرى".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن روسيا ستعمل على زيادة صادرات الحبوب للمغرب.

هذا ووقعت وزارة الزراعة الروسية مع وزارة الزراعة والثروة السمكية المغربية، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الزراعي، وجرى التوقيع خلال الزيارة التي يجريها حاليا رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إلى المملكة المغربية، التي وصلها على رأس وفد حكومي، يوم أمس الثلاثاء.