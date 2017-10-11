مدفيديف: روسيا مستعدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب

الرباط — سبوتنيك. قال مدفيديف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي: "يعتبر مجال الطاقة من المجالات التقليدية لتعاوننا، من الواضح أنه بإمكاننا فتح صفحات جديدة في هذا التعاون بما في ذلك مجالات جديدة للتعاون في مجال الطاقة".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن روسيا ستعمل على زيادة صادرات الحبوب للمغرب.
هذا ووقعت وزارة الزراعة الروسية مع وزارة الزراعة والثروة السمكية المغربية، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الزراعي، وجرى التوقيع خلال الزيارة التي يجريها حاليا رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إلى المملكة المغربية، التي وصلها على رأس وفد حكومي، يوم أمس الثلاثاء.
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