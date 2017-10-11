سقوط 9 قتلى على الأقل جراء ثلاثة انفجارات ضربت دمشق

أفاد مصدر مطلع بسقوط تسعة قتلى وعشرة جرحى في التفجيرات الانتحارية الثلاثة التي ضربت دمشق اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

© Sputnik. Yazan Kalash 3 تفجيرات انتحارية في دمشق تسفر عن سقوط ضحايا

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء:

بحسب المعلومات الأوليّة، سقط 9 قتلى على الأقل، وأصيب 10.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول، أن ثلاثة إرهابيين انتحاريين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة في شارع خالد ابن الوليد بالعاصمة دمشق.

وصرح مصدر في وزارة الداخلية السورية لوكالة الأنباء "سانا" بأن إرهابيين انتحاريين حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد ابن الوليد بدمشق بعد ظهر اليوم، واشتبكت معهما عناصر الحرس ما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى مبنى قيادة الشرطة.

وأشار المصدر إلى أن عناصر الشرطة تمكنوا من محاصرة إرهابي انتحاري ثالث على مدخل سوق البالة بمحيط شارع خالد ابن الوليد ما اضطره لتفجير نفسه، وأفاد المصدر بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.