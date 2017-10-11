رئيس مجلس الشعب يترأس وفد سوريا إلى جلسة الاتحاد البرلماني الدولي

أفاد مصدر مطلع أن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، سيترأس وفد سوريا إلى الجلسة 137 للاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبورغ.

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر لمراسل "سبوتنيك" إن "الوفد البرلماني الذي سيغادر دمشق غدا مؤلف من البرلمانيين عاطف الزيبق مراقب المجلس، وعبد السلام دهموش رئيس لجنة التعليم، وعمار بكداش رئيس لجنة القوانين المالية، وبطرس مرجانة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، ومحمد عجيل وقاسم حسن وفاديا ديب وسلام سنقر".

وأضاف المصدر أن "زيارة الوفد إلى روسيا ستستمر مدة أسبوع".

ومن المخطط أن تشهد مدينة سان بطرسبورغ خلال الفترة 14-18 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، عقد دورة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث تنتظر مشاركة دولية وعربية واسعة.