كردستان مستعد لبدء حوار مفتوح مع بغداد دون شروط أو عقوبات

وأوضح المجلس، أنه مستعد لبدء حوار مفتوح مع المسؤولين في بغداد بدون شروط.
وطالب البيان، بوضع حد للتهديدات والحصار والعقاب الجماعي الذي يتعرض له شعب كردستان، مشيرا إلى ضرورة استمرار اجتماعات الأحزاب السياسية الكردستانية.
وشدد على أن برلمان كردستان، هو من سيقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من عدمها في الإقليم.
وأجرى إقليم كردستان استفتاء على انفصاله عن العراق في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط جدل داخلي، وإقليمي، ودولي واسع.
وتعتبر الحكومة في بغداد الاستفتاء غير دستوري وغير مشروع، وتطالب بإلغاء نتائجه وكل ما يترتب عليه، فيما يتمسك قادة إقليم كردستان بالاستفتاء ونتائجه التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، وتجاوزت نسبة المشاركة 72.16 بالمئة، وافق 92.73 بالمئة منهم على الانفصال عن العراق وتكوين دولة مستقلة.
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