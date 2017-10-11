شركة طيران سعودية تعلن استئناف الرحلات إلى العراق بعد توقف دام 25 عاما

أعلنت شركة "فلاي ناس" السعودية، عبر تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إطلاق رحلات جديدة إلى مطارات بالجمهورية العراقية، وذلك بعد توقف رحلات الطائرات السعودية إلى هذا البلد العربي لأكثر من 25 عاما.

القاهرة — سبوتنيك. ومن المقرر أن تبدأ رحلات "فلاي ناس" من المطارات الرئيسية في السعودية إلى عدد من المدن العراقية، خلال الأسابيع القادمة.

#طيران_ناس يعلن إطلاق رحلاته إلى العراق كأول ناقل جوي سعودي، بعد توقف الرحلات لأكثر من ٢٥ سنةhttps://t.co/wklKcOdN10 — flynas طيران ناس (@flynas) October 11, 2017

ونقلت المصادر الإعلامية المحلية، عن الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طيران ناس" بندر المهنا، قوله، إن "هذه لحظة تاريخية لنا في طيران "ناس" كوننا أول طيران سعودي يهبط على أرض العراق الشقيق، بعد هذا الانقطاع الطويل؛ ونتطلّع إلى تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين".

وستوفر الشركة السعودية التذاكر للبيع عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، في الفترة المقبلة.

وكانت الشركة السعودية وقّعت مؤخراً اتفاقية لشراء 120 طائرة جديدة من طراز"أي 320 نيو"مع شركة "أيرباص"، بقيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار دولار.