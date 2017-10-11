قرار صادم من الولايات المتحدة بحق قادة "حزب الله"

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول، عن قرار صادم بحق "حزب الله" اللبناني.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتشديد العقوبات على "حزب الله"

صرح مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه أعلن عن مكافأة مالية ضخمة للحصول على معلومات تؤدي لتحديد أو اعتقال أو إدانة اثنين من كبار قادة "حزب الله".

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنها رصدت 7 مليون دولار أمريكي، للحصول على معلومات حول القيادي في "حزب الله"، طلال حمية.

فيما رصدت 5 مليون دولار أمريكي، للحصول على معلومات حول القيادي، فؤاد شكر.

واتهمت القياديين بأنهما

شاركا في هجمات إرهابية ضد أمريكيين، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية التي استهدفت السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل/ نيسان 1983، وثكنات البحرية الأمريكية في بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول 1983، وملحق السفارة الأمريكية في بيروت في سبتمبر/ أيلول 1984، واختطاف طائرة "تي دبليو آي"، رحلة 847، في عام 1985.