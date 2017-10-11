قرار صادم من الولايات المتحدة بحق قادة "حزب الله"

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنها رصدت 7 مليون دولار أمريكي، للحصول على معلومات حول القيادي في "حزب الله"، طلال حمية.
فيما رصدت 5 مليون دولار أمريكي، للحصول على معلومات حول القيادي، فؤاد شكر.
واتهمت القياديين بأنهما
شاركا في هجمات إرهابية ضد أمريكيين، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية التي استهدفت السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل/ نيسان 1983، وثكنات البحرية الأمريكية في بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول 1983، وملحق السفارة الأمريكية في بيروت في سبتمبر/ أيلول 1984، واختطاف طائرة "تي دبليو آي"، رحلة 847، في عام 1985.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)