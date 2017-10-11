العراق يقرر إنشاء 3 آلاف مدرسة واستكمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير

ترأس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة العليا للإعمار والاستثمار.

© REUTERS/ REUTERS TV العبادي يعلن انتهاء جميع العمليات العسكرية غرب كركوك

بغداد — سبوتنيك. ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء "أن اللجنة ناقشت عددا من القضايا الحيوية وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها، ففي مجال تطوير ميناء الفاو الكبير تقرر تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه وزارة النقل بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء بما يتعلق باستكمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير عن طريق الاستثمار حصرا".

وقررت اللجنة إعداد دراسة لإنشاء 3 آلاف مدرسة، بطاقات استيعاب مختلفة حسب الحاجة وفي جميع المحافظات، وذلك بالاستعانة بمراكز التصاميم المتخصصة المحلية والخارجية لوضع المواصفات وكامل التفاصيل تمهيدا لإعلانها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وللمضي باستثمار الأسواق المركزية تقرر قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بمنح الرخصة الاستثمارية لشركة "DAMAC" كمشاريع لتطوير وتنفيذ مراكز الأسواق التجارية وفق الضوابط المعتمدة.

وضمن خطة معجلة لاستثمار غاز الجنوب ، وافقت اللجنة العليا للإعمار والاستثمار من حيث المبدأ على تنفيذ المشاريع الثلاثة الواردة في الخطة المقدمة من قبل وزارة النفط لاستيعاب الغاز المصاحب على أن يقدم شرح مفصل مقارن في اجتماع اللجنة المقبل.