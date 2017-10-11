العراق...العبادي يزور قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على الاستعدادات العسكرية

بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن" رئيس الوزراء، القائد العامة للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يزور قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على الاستعدادات العسكرية لتحرير ما تبقى من الأراضي وتأمين الحدود".